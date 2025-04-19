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İzmir Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

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İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda suç örgütüne üye olduğu belirlenen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon, cinayet, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlamalarını kapsıyor.

İzmir merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İzmir, Bursa ve Şırnak emniyet müdürlüğü ekipleri, "suç örgütü kurmak yönetmek veya üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına ilişkin elebaşılığını M.K'nin (43) yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Bu şehirlerde eş zamanlı yapılan operasyonda, C.K. (29), E.E. (27), Ö.I. (31), M.G.E. (31), F.Ç.Ç. (30), A.B. (50), H.E. (39), T.E. (38), V.Ö. (40), A.Ö. (38), R.Ö. (18) ve O.Ö. (16) yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suç örgütü elebaşı M.K'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, İzmir'in Buca ilçesinde 11 Nisan'da Y.S'nin (41) öldürülmesini M.K'nin azmettirmesiyle planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K, Ö.I, M.G.E, F.Ç.Ç, A.B, H.E, T.E, V.Ö, ve A.Ö. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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