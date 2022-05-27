İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonunda 24 tutuklama - Haberler

İZMİR merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Öte yandan yurt dışında oldukları belirlenen 4 şüphelinin yakalanarak yurda getirilmesi ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.