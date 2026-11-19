İzmir Menemen'de iki adreste uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Menemen ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu hap, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 17.30 sıralarında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.D.'nin (40) evinde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 31,05 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, çift kırmalı av tüfeği, 12 kartuş ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli R.A.'nın (41) evinde ise 79,10 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.