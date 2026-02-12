Haberler

İzmir'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli M.P. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli M.P'nin evine operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 885 gram uyuşturucu madde, 31 gram sentetik uyuşturucu, 35 sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.P'nin işlemleri sürüyor.

