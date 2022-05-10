İzmir Menderes'te ilginç çağrı: 'Uçurtmanı almadan gel'

Gün boyu eğlenceli etkinlikler ve ikramların dağıtılacağı şenlikte, Menderes Belediyesi tarafından çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri için 5 bin adet ücretsiz uçurtma dağıtılacak.

Menderes Belediyesi Geleneksel Uçurtma Şenliği hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, pandemiden dolayı birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Pandeminin gölgesinde zorlu 2 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte festivallerimize ve şenliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

5 bin ücretsiz uçurtma dağıtılacak

Çocukların eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu tatili geçirmeleri için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkımızda gerçekleşecek şenliğimizde, çocuklarımız şişme oyun parklarıyla eğlenirlerken, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir Pazar aktivitesi yapmış olacaklar."

Başkan Kayalar, şenlikte ücretsiz dağıtılacak sokak lezzetleriyle, çocukların eski zamanlardaki çocuklukların lezzetini tekrardan yaşayacaklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şenlik alanımızda gün boyu ücretsiz pamuk şeker ve macun şekeri dağıtılarak çocuklarımıza eski sokak kültürünü tekrardan yaşatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel lezzetleri tadarlarken ücretsiz dağıtacağımız 5 bin uçurtma ile de hayallerini gökyüzüne taşımış olacaklar."

Başkan Kayalar, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen herkesi, 15 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkında düzenlenecek şenliğe davet ederek sözlerini noktaladı.

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