İzmir Limanı'ndaki binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü yerleşkesindeki 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Umurbey Mahallesi'nde bulunan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Arşiv ve Marangozhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 22 metre ve 42 metre merdivenli araç, 2 arazöz, 18 ve 15 tonluk su tankerleri, köpük ikmal aracı ve 22 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yanındaki yağ deposuna ve çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA