İzmir, Kültür Sanat Haftası'na Ev Sahipliği Yapacak

İzmir, 20-26 Ekim tarihleri arasında tiyatro, opera ve konserlerle dolu bir kültür sanat programı sunacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, Opera ve Bale ile birçok atölye ve sergi etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir, 20-26 Ekim'de tiyatrodan konsere, operadan sergilere kadar uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Gümüş Patenler", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Yalancının Resmi", "Otobüs Durağında Üç Bencil" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 25 Ekim'de "Midas'ın Kulakları" operasını, 26 Ekim'de ise çocuklara yönelik "Şekeronya" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 23 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Atatürk Kültür Merkezi'nde "Aşka Dair Şarkılar" konseriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 24 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Jesko Sirvend yönetiminde ve keman solisti Marc Bouchkov eşliğinde konser verecek.

İKSF'de atölyeler, seminerler ve söyleşiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası da (İKSF) hafta boyunca sanat atölyeleri, seminerler ve söyleşilerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Moderatörlüğünü Cengiz Topal'ın yapacağı "Arkeolojik Perspektifler" söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "İyi Hissetmek" atölyesi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. Selahattin Özkan "Vikingler: Kuzeyin Karanlık Krallığı" başlıklı semineri 21 Ekim'de gerçekleştirecek, 22 Ekim'de ise Dr. Burcu Bostancıoğlu "Sanat Terapisi" konulu bir söyleşi yapacak.

Hafta 23 Ekim'deki "Renkli Kağıtlarla Desen" atölyesi ve 24 Ekim'de Nurdan Karacabey'in "Hayata Tutunmak için Edebiyat" söyleşisiyle devam edecek.

Ayrıca "Gazi'nin İzinde 32. Yıl" resim sergisi, 24 Ekim'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, küratör Emine Kılçık Tiğin yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

