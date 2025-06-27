İzmir Körfezi'nde Kirlilik Durumu Ciddi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nin ekolojik kalitesinin kötü durumda olduğunu ve kirliliğin geçen yılla aynı seviyede kaldığını bildirdi. Uzmanlar, deniz suyu ve biyoçeşitlilik üzerindeki parametreleri düzenli olarak izliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, İzmir Körfezi'nin ekolojik kalite bakımından çok kötü durumda olduğunu, kirliliğin, geçen yıl ile aynı seviyede bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl balık ölümlerinin yaşandığı ve yoğun kirliliğin hakim olduğu İzmir Körfezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü çevresel izleme faaliyetleri kapsamında yakından takip ediliyor.

Bakanlık uzmanları tarafından deniz yüzeyi, su kolonu ve deniz tabanı örnekleri üzerinden yapılan analizlerde sıcaklık, çözünmüş oksijen, besin tuzları ve kirlilik düzeyleri gibi birçok parametrede ölçümler yapılıyor. Yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen bu çalışmalar sayesinde mevsimsel ve yapısal değişimler erken aşamada tespit ediliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Olgun, "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında geçen yıl balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki durumu takip etmek için ek seferler yaptıklarını belirtti.

Bölgedeki denetim ve takiplerinin aralıksız devam ettiğini bildiren Olgun, su kolonu, deniz suyu yüzeyi, sediman ve biyota matrikslerinde, biyoçeşitlilik, fizikokimyasal parametreler, ötrofikasyona yönelik parametreler, organik, inorganik, farmasötik ve radyonüklitlerden oluşan 48 adet kirletici; deniz çöpleri, mikroplastik, su altı gürültüsü gibi bileşenlerden oluşan 8 adet göstergeyle düzenli olarak izleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Olgun, "Yapmış olduğumuz incelemelere göre İzmir Körfezi ve iç körfezin ekolojik kalite durumu oldukça kötü seviyede. Çok ciddi kirlilik baskısı altında olduğunu gördük, özellikle kentsel atık su arıtma tesislerinin çok ciddi bir girdisi var." dedi.

Arıtma tesislerinde şu anda bir iyileştirme yapıldığını ancak deşarj noktasının iç körfeze çok yakın bir konumda bulunduğunu aktaran Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel atık su arıtma tesislerinin dışında bölgeden taşınan 21 irili ufaklı derenin getirdiği bir kirlilik yükü var. Bunlardan kaynaklı oksijen seviyesinde ciddi bir azalma ve yine azot tüketimi olduğunu tespit ettik. Bu şu anlama geliyor, yaşayan canlılar solunum için oksijeni yetersiz bulduğu zaman artık azotu tüketmeye başlıyorlar ve azotlu solunum başlıyor, denitrifikasyon dediğimiz olay. (Oksijen yetersizliğinde azotun solunum için kullanılması) Yani temel sebep oradaki kirlilik yükünün fazlalığından kaynaklı oksijen seviyesinin azalması."

Olgun, bölgenin iç körfez yapısı gereği suyun kalış süresinin çok uzun olduğunu ve kirliliğin etkisinin daha fazla hissedildiğini, bu nedenle de arıtma tesislerinde iyileştirmenin yanında deşarj noktasının da dış körfeze doğru taşınması gerektiğini vurguladı.

İzmir Körfezi'ni, izledikleri su yönetim birimleri arasında ekolojik kalite açısından en kirli noktalardan biri olarak nitelendiren Olgun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle iç körfezde çok yoğun bir kirlilik baskısı mevcut ve bundan kaynaklı besin tuzlarında ciddi yükselme ve oksijen seviyesinde de ciddi azalış görüyoruz. Şu anda geçen yıla benzer seviyede seyrediyor, bir stabil gidiş söz konusu. Bir anda yıldan yıla bir değişim çok beklemiyoruz aslında, uzun vadeli değerlendirmeler yapıyoruz. Öncelikle tedbirleri alıp sonrasında belli bir süre ekosistemin kendisini toparlaması için zaman geçmesi gerekiyor."

Kaynak: AA / Gülseli Kenarlı - Güncel
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

Kamerayı kapattığını sanan ünlü isim hüngür hüngür ağladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in haftalar önce gizlice evlendiği ortaya çıktı

Herkes düğünü bekliyordu! Gizlice evlendikleri ortaya çıktı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.