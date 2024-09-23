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İzmir Körfezi'nde Balık Tutma Yasaklarına Rağmen Vatandaşlar Oltalarını Aldı

İzmir Körfezi'nde Balık Tutma Yasaklarına Rağmen Vatandaşlar Oltalarını Aldı
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İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği ve kötü kokular sürerken, yasağa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Kordon'a gelerek balık tutmaya devam etti. Oksijen seviyesinin azalması nedeniyle görülen toplu balık ölümlerinin ardından, belediye ve bakanlık inceleme çalışmaları başlattı.

İZMİR Körfezi'nde çevre kirliliği ve kötü koku sürerken, yasağa ve uyarılara aldırmayan bazı vatandaşlar Kordon'a oltaları ile gelip, balık tuttu.

İzmir Körfezi'nde oksijen seviyesinin giderek azalmasına bağlı yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından oluşan kötü koku sürüyor. Körfezde yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin desteğiyle inceleme ve mücadele çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde Bayraklı Sahili açıklarına gelen İZSU'ya ait bir gemi, denizdeki oksijen oranının artırılması için aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ediyor. Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı Sahili'nde balık tutmanın yasaklandığını bildirdi. Ekiplerin ve uzmanların uyarılara karşın Kordon'a oltalarıyla gelen bazı vatandaşlar, balık tutmaya devam etti. Öte yandan bazı noktalarda denizin kahverengine döndüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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