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İzmir Konak'taki iş yerinde 672 sikke bulundu, 1 şüpheliye adli işlem yapıldı

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İzmir Konak'taki iş yerinde 672 sikke bulundu, 1 şüpheliye adli işlem yapıldı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 672 sikke ele geçirilirken soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 672 sikke ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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