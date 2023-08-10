İzmir Konak'ta Temiz Su Borusu Patladı, Cadde Sular Altında Kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, Fevzipaşa bulvarında temiz su borusunun patlamasıyla cadde sular altında kaldı. Onarım çalışması ve olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Fevzipaşa bulvarında temiz su borusunun patlamasıyla cadde sular altında kaldı. Onarım çalışması ve olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Fevzipaşa Bulvarında saat 21.30 sıralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ait temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan su borusu nedeniyle tazyikli su tüm caddeye yayılırken, ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fevzipaşa Bulvarı olası kazaların önüne geçilebilmek amacıyla bir süre trafik akışına kapatıldı. Ekipler onarım çalışmalarını sürdürüyor.