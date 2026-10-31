İzmir Konak'ta operasyonda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Konak'ta operasyonda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram kokain ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir ikamette baskın gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA