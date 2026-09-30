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İzmir Konak'ta alt geçide sıkışan vinç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

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İzmir Konak'ta alt geçide sıkışan vinç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
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İzmir Konak'ta 35 U 0727 plakalı vinç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçide sıkıştı. Polis ve zabıta yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı; vinç kurtarılınca trafik normale döndü.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide sıkışan vinç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 U 0727 plakalı vinç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki taşıt alt geçidine sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ile zabıta ekipleri, alt geçide giden yolu trafiğe kapattı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yaşanan olay nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kurtarılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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