İzmir Konak'ta 7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde 7 otomobil, 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında Altınyol Caddesi Şaraphane Köprüsü inişinde meydana geldi. Konak'tan Bornova istikametine seyir halinde olan otomobillerden birisinin ani fren yapması sonucu, arkadan gelen araçların ve 1 motosikletin de dahil olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 otomobil ve 1 motosiklette hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ve kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giden biri sürücü, diğerleri yolcu olan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı