Kiraz'da KADES uygulaması tanıtıldı
İzmir'in Kiraz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, pazardaki kadınlara uygulamanın kullanımını anlatarak, esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıttı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede pazardaki kadınlara uygulamanın nasıl kullanılacağını anlatıldı.
Ekipler ayrıca esnaf ve vatandaşlara uygula hakkında broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel