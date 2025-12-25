Haberler

Kiraz'da KADES uygulaması tanıtıldı

Kiraz'da KADES uygulaması tanıtıldı
Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, pazardaki kadınlara uygulamanın kullanımını anlatarak, esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
500

