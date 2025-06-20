İzmir Kınık'ta Ormanda Yangın Çıktı

İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.