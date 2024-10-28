İzmir Kemalpaşa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa - İzmir kara yolu Kızılüzüm mevkisinde Özcan G'nin (27) kullandığı 09 HS 219 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Namık C. (24) idaresindeki 35 S 71090 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.