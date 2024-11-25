İzmir Kemalpaşa'da Kahve Fabrikasında Yangın
Kemalpaşa'daki bir kahve fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın nedeniyle fabrikada belirli bir hasar meydana geldi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kahve fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kahve fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.