Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

İzmir Kemalpaşa'da Kahve Fabrikasında Yangın

İzmir Kemalpaşa'da Kahve Fabrikasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalpaşa'daki bir kahve fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın nedeniyle fabrikada belirli bir hasar meydana geldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kahve fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kahve fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
img

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.