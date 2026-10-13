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İzmir Kemalpaşa'da 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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İzmir Kemalpaşa'da bir yemek firmasının dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesi yok; firmadan numuneler laboratuvara gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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