İzmir Karabağlar'da otomobilde 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu ile 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobili kullanan şüpheli, aramaların ardından gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi'nde M.Ö.S'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA