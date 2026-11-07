Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Karabağlar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karabağlar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram sentetik uyuşturucu, 12,67 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.S.A. (21), M.A. (20) ile H.Z.A'nın (18) ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu bulundurduklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram sentetik uyuşturucu, 12,67 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak20

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var22

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz27

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı