İzmir Karabağlar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.S.A. (21), M.A. (20) ile H.Z.A'nın (18) ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu bulundurduklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram sentetik uyuşturucu, 12,67 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA