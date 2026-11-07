İzmir Karabağlar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Karabağlar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram sentetik uyuşturucu, 12,67 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.S.A. (21), M.A. (20) ile H.Z.A'nın (18) ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu bulundurduklarını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram sentetik uyuşturucu, 12,67 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA