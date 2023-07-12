İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi. Üçgül'ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğu belirlendi.
İzmir- İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Ortaca ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğlen namazın ardından Üçgül'ün cenazesi Ortaca'nın Gökbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üçgül'ün yakınları, gazetecileri tehdit ederek, camii bahçesinden iterek dışarı çıkardı.
Öte yandan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisinde, mermini sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi.