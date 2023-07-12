İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi. Üçgül'ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğu belirlendi.