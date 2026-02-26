Haberler

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ekipler ulaşım için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

İZMİR'in yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte Ödemiş Bozdağ beyaza bürünürken, Tire de karla kaplandı. Kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahalleleri, Bayındır'ın Alankıyı Mahallesi, Beydağ'ın Ovacık Yaylası ile Kiraz'ın Sarısu Mahallesi, beyaza bürüdü. Tire ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Ekipler, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapıldı. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler güzel manzaralar oluştururken, vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi