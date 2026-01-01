Haberler

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde kar yağışı

Güncelleme:
Urla ve Karaburun ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bağ ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı. Görüntüler dron ile kaydedildi.

İZMİR'in Urla ve Karaburun ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bağ ve bahçelerde oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı Urla'nın Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ile Karaburun'un Bozdoğan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışının ardından kırsal yerleşim yerlerindeki bağ ve bahçeler ile yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

