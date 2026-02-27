Haberler

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, gökyüzüne yükselen dumanla birlikte çevrede paniğe neden oldu.

ZMİR'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
