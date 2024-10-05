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İzmir'in Tahtalı Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düzeye Düştü

İzmir'in Tahtalı Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düzeye Düştü
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İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, geçen yıl yüzde 31,07 iken bu yıl yüzde 16,83'e düştü. Uzmanlar, İzmir için kuraklık tehlikesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

İZMİR'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83'e kadar düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekip, İzmir için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl bölgede yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bugüne göre yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83'e düştü.

TAHTALI BARAJI İÇİN UYARI

Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl yüzde 16,75 iken bu sene 12,06'ya, Gördes Barajı'nda geçen yıl 3,96'yken bu sene 3,61'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl 24,78 olan doluluk 11,48'e kadar gerilerken, Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 15,26 olan su seviyesi yüzde 17,19'a, Güzelhisar Barajı'nın geçen yıl 60,45 olan doluluk oranı ise 67,85'ye kadar yükseldi. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Yaşar, aralık ayına kadar su seviyesinin yüzde 10'lara düşmesini beklediğini belirterek, İzmir'in için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Gökhan KILIÇ İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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