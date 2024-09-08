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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı, törenle kutlandı. Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Nejat Özden, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar törene katıldı. Tören, çelenk sunumları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Kaymakam Sarı, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptıktan sonra tebrikleri kabul etti ve tören sona erdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı, törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Nejat Özden, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Sarı, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tebriklerin kabulü sonrası tören sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Musa Sarı Kemalpaşa Güncel Yaşam Tören izmir

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