İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı, törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Nejat Özden, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Sarı, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tebriklerin kabulü sonrası tören sona erdi.