İzmir'in kadın TOMA'cıları göreve başladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde iki kadın polis, katıldıkları Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) eğitimini başarıyla tamamlayarak göreve başladı.

Toplumsal olayların yanı sıra son dönemde orman yangınlarıyla da mücadelede kullanılan TOMA'lar, polisin en önemli araçları arasında bulunuyor.

Polis memurları Hatice Zeybek ile Saliha Öztürk, yaklaşık iki hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayarak TOMA'nın başına geçti.

Zeybek ve Öztürk, gösteri, yürüyüş, konser ve sportif faaliyetlerde TOMA'da birlikte görev yapıyor.

"TOMA da çok dikkatli olmanız gerekiyor"

Polislerden Hatice Zeybek, AA muhabirine, babasının emekli polis memuru olduğunu ve mesleğini severek yaptığını ifade etti.

TOMA eğitimine katılmak istediğini üstlerine bildirdiğinde destek gördüğünü anlatan Zeybek, "İzmir'in ilk kadın TOMA'cılarıyız. Onun da üzerimizde bir gurur var." dedi.

İki hafta süren teknik, teorik ve uygulamalı TOMA eğitiminin ardından girdikleri sınavı başarıyla geçtiklerini belirten Zeybek, daha sonra Çevik Kuvvet Zırhlı Birliğinde görev almaya başladıklarını ifade etti.

TOMA'nın kullanması zor bir araç olduğunu anlatan Zeybek, "TOMA 25 tonluk bir araç, görüş alanı dar ve kör noktası bulunan bir araçtır. Onun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sonuçta akan bir trafiğin içinde yer alıyoruz." diye konuştu.

"İnsan istediği sürece her şeyi başarabilir"

TOMA'da kumanda kısmını kullanan polis memuru Saliha Öztürk ise TOMA'da çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Mesleğe 1 yıl önce Çevik Kuvvet Şubesinde başladığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Göreve başladıktan bir süre sonra TOMA kursuna tabi tutuldum. 12 günlük bir eğitim sürecimiz oldu. Bu süreçte uygulamalı ve teorik dersler aldık. Eğitim sonunda sınava tabi tutulduk ve bu sınavdan başarılı olduk. Şimdi görevlerde araçları devralıyoruz, araçları kullanıyoruz. Beraber toplumsal olaya, maç görevine ya da bekleme görevlerine gidiyoruz."

Zor bir görevde yer aldığı için gururlu olduğunu ifade eden Öztürk, "İki kişi, kocaman bir aracı paylaşıyorsunuz. O direksiyonu kullanırken kumanda kısmı sizde oluyor. Toplumsal bir olaya müdahale etmeniz gerektiği zaman suyu atan taraf ya da müdahaleyi yapan taraftasınız." dedi.

Öztürk, görev yaparken amaçlarının insanlara müdahale etmek değil kalabalığı dağıtmak olduğunu da vurguladı.

TOMA görevinde kendilerini görenlerin şaşırdığını da belirten Öztürk, "'Gerçekten bu aracı siz mi kullanıyorsunuz?' diye soruyorlar. 'Bunu buraya siz nasıl getirdiniz' gibi sorularla karşılaşıyoruz. İnsan istediği sürece her şeyi başarabilir, biz de başardık." diye konuştu.