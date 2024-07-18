İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yumaklı, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.