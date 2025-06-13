İzmir'in Bayındır İlçesinde Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çınar ve Alankıyı mahalleleri mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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