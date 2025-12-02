İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden "hard disk" çalınması iddialarına ilişkin açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan "hard disk çalınması" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi İşlem Birimi'nde görevli personel U.U. hakkında, kuruma ait 2 koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğu gerekçesiyle 19 Ocak 2024 tarihinde tutanak tutulduğu ve konunun derhal incelemeye alındığı bildirildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda, personelin "güveni kötüye kullanma" fiilini işlediğinin tespit edildiği ve olayın güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi nedeniyle kurumun herhangi bir zarara uğramadığı kaydedildi.

Disiplin işlemi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e maddesi (işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması) uyarınca personelin iş akdinin feshedildiği, ayrıca eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği ve müdürlüğün konuyu titizlikle takip ettiği ifade edildi.