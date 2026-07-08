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İzmir'de havalimanında polise bıçaklı saldırı; 4 yaralı

İzmir'de havalimanında polise bıçaklı saldırı; 4 yaralı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen H.K., elindeki iki bıçakla 1 komiser ve 3 polisi yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.K. (45), 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi. Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı. Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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