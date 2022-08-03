İzmir haber | İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2)

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İzmir haberler... 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yiğit SOYLU/ TİRE İzmir
Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel