İzmir haber | İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2) İzmir haberler... 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yiğit SOYLU/ TİRE İzmir Güncel Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu Devlet Hastanesi İzmir Güncel Haberler

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