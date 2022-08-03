İzmir haber | İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2) - Haberler

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İzmir haber | İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2)

İzmir haber | İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2)

İzmir haberler... 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mediha Yiğit (66), kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yiğit SOYLU/ TİRE İzmir


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

Devlet Hastanesi İzmir Güncel Haberler

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