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İzmir haberleri... Ödemiş'te Yörük Türkmen Toyu Şenliği

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Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde Horzum Yörük Türkmen Toyu Şenliği düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Horzum Yörük Türkmen Toyu Şenliği düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi tarafından Horzum Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte Yedi Eylül Mehteran Grubu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Tören daha sonra çeşitli sanatçıların programları ile devam etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada Yörüklere has bu gelenekleri diri tutmak, yaşatmak istediklerini, toy şenliklerini genç kuşağa miras bırakmak istediklerini aktardı.

Horzum Mahalle Muhtarı Yılmaz Öz de bu geleneği sürdürme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında sırık barbunya, oturak barbunya ve yeşil fasulye ürünlerinde en başarılı üreticilere ödel verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş Belediyesi Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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