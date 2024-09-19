İzmir'de Gaziler Günü'nde 'Kahramanlarla Yürüyoruz' Yürüyüşü Düzenlendi

İZMİR Valiliği tarafından Gaziler Günü kapsamında, 'Kahramanlarla Yürüyoruz' adlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni yapıldı. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve ayrıldığı bir gündür dedi.

İzmir Valiliği tarafından Gaziler Günü kapsamında, 'Kahramanlarla Yürüyoruz' adlı yürüyüş düzenledi. Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, öğrenciler ve gaziler katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni yapıldı. Törene Başkan Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Süleyman Elban ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve ayrıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta, savaşa mağlup gazilerle ile Türkiye Cumhuriyeti rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna, vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağdur gazilerin şeref günüdür dedi.

'EN KUTSAL EMANET OLARAK KORUNACAKTIR'

Ülkede şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibi olduğunu söyleyen Aydın, Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletleri ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek. Dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever ve kahraman askerleriyle kahraman polisi, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır ifadelerini kullandı.

'CESARET VE YİĞİTLİK İSE ŞANLI TÜRK TARİHİMİZDE MEVCUT'

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü Asil Türk milletinin bağrından şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugünde ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Nice zaferler gören bağımsızlığı ve istiklali için vatanı topyekun koruyan Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. Torunu olduğum bu kutlu milletin beylikten devlet kuran Osman'ı gibi cesur çağ açıp çağ kapatan Fatih'i kadar kararlı Anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daha niceleri gibi bir kahramanı bir gazisiyim. Bizi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür.

Haber Yağmur ÖNGÜN - Kamera Gökhan Kılıç İZMİR,