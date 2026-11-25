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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Foça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korveti ve botları sevk edildi.

Ekipler, bottaki 1'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA