İzmir'de evde sağlık hizmetlerinden yararlanan 300 bininci hastaya ziyaret

İZMİR İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 2025 yılında evde sağlık hizmetleri kapsamında 300 bininci hastayı ziyaret ettiklerini belirtip, " İzmir'de güçlü bir ekip kuruldu. 64 araç 315 personel ile büyük bir ekip olarak çalışıyoruz" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Karabağlar ilçesinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılan evde sağlık kontrolüne katıldı. Evde sağlık hizmetlerinden yaklaşık 6 yıldır yararlanan Kaya Şenel'in (77) rutin muayenesi yapıldı. İzmir'de evde sağlık hizmetlerinin çok güçlü şekilde ilerlediğini anlatan Kul, "2025 yılı içerisinde 300 bininci hastayı ziyaret ettik. Çok yoğun bir tempo içinde ekiplerimiz çalışıyor. İzmir'de güçlü bir ekip kuruldu. 30 hastane, 7 ağız diş sağlığı merkezi olmak üzere toplam 37 birimimiz var. 64 araç 315 personel ile büyük bir ekip olarak çalışıyoruz" dedi. İzmir'de 2025 yılı itibariyle evde sağlık hizmetlerine kayıtlı aktif 53 bin 398 hastanın bulunduğunu açıklayan Müdür Kul, şöyle devam etti: "Talep üzerine ev ortamında sadece bu yıl 300 bin hasta muayenesi yapıldı, 50 bin hastanın raporu düzenlendi. Yüzlerce enjeksiyon yapıldı. 11 bin mesane sondası takıldı. 42 bin tetkik sonucu için numune alındı. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan ayda yaklaşık 15 bin hastamıza e-rapor hizmeti verildi. Bu yıl hastaneye ulaşımı gereken 40 bin hastamızın da ambulansla hastaneye nakli sağlandı. Bugünkü hastamız da kalp, tansiyon, şeker hastalığı olan bir hastamız. Kendisini daha sık ziyaret ederek takiplere devam edeceğiz."

' EKİPLERİN HEPSİ GÜLER YÜZLÜ'

2019 yılında beynine pıhtı attığı için sol tarafı felç olan Kaya Şenel'in eşi Neriman Şenel (76) evde sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyleyerek ekiplere teşekkürlerini iletti. Şenel, "Ben de çok ameliyatlar geçirdim. Evde sağlık ekipleri olmasaydı, işimiz zordu. Hastane köşelerinde kalırdık. 3 oğlum var ama onlar da çalışıyor. Tek başıma eşimi getirip götüremezdim. Gelen ekiplerin hepsi güler yüzlü" dedi.

'SOL TARAFIMDA HİS KAYBI VAR'

Kaya Şenel de en büyük yardımcısının eşi olduğunu belirterek 57 yıllık evli olduklarını dile getirdi. Şenel, "Çok memnunuz. Kan sulandırıcı kullanıyoruz. Ayda bir yada 15 günde bir geliyorlar. Kan alıyorlar, tansiyon ölçüyorlar, biten ilaçlarımızı yazıyorlar. Bir sıkıntı varsa muayene ediyorlar. Allah razı olsun. Denge sorunum vardı, düşüyordum. İlaçlar sayesinde şu an düşmüyorum. Sol tarafımda his kaybı var" diye konuştu.