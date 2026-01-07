İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kişisel verilerin çalınmasına ilişkin 3 gözaltı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, internet sitesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, bir internet sitesinde sızdırıldığı ve bu verilerin söz konusu internet sitesinde paylaşıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme' suçları yönünden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 07/01/2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134'üncü maddesi uyarınca bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konulmuştur. Soruşturma işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" denildi.