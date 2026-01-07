Haberler

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kişisel verilerin çalınmasına ilişkin 3 gözaltı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kişisel verilerin çalınmasına ilişkin 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nde kadın öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, internet sitesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde bilgilerinin ele geçirilip, bir internet sitesinde sızdırıldığı ve bu verilerin söz konusu internet sitesinde paylaşıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme' suçları yönünden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 07/01/2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134'üncü maddesi uyarınca bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konulmuştur. Soruşturma işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı