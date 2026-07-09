İzmir'de 60 ağaç kesilecek iddiasına tepki

(İZMİR) - Konak Kent Konseyi, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubeleri, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesindeki çok sayıda ağacın yol genişletme çalışmaları kapsamında kesileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, "Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi bahçesinde bir doğa katliamının eşiğindeyiz" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Gaziler Caddesi'ne bakan bölümündeki çok sayıda ağacın yol genişletme çalışmaları kapsamında kesileceği iddiasına tepkiler devam ediyor.

Konak Kent Konseyi, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubeleri bugün ağaçların çoğuna kırmızı boyayla işaret konulan hastane bahçesinde ortak basın açıklaması düzenledi.

"Bir ağaç, bir hayat. Yok etme, yaşat", "Ağaç kesmek cinayettir, doğamıza ihanettir" sloganlarıyla karara tepki gösteren katılımcılar, yetkililere çağrıda bulundu."

MUMCU: "60'I AŞKIN AĞAÇ KESİLMEK İSTENİYOR"

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, şunları söyledi:

"Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi bahçesinde bir doğa katliamının eşiğindeyiz. Hastane yerleşkesi içerisinde yer alan, onlarca yıldır bu kente ve tedavi gören yurttaşlarımıza nefes olan 60'ı aşkın yetişkin ağacın kesilmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki; halk sağlığı sadece poliklinik odalarında veya ameliyathanelerde korunmaz. Halk sağlığı; soluduğumuz havayla, koruduğumuz yeşille ve içinde yaşadığımız ekosistemle bir bütündür. Göğüs hastanesinin bahçesindeki ağaçları kesmek, bu hastanede nefes almaya çalışanların, çocuk ve yaşlıların en temel hakkı olan temiz havayı ellerinden almaktır."

"BETONLAŞMAYA KARŞIYIZ"

İklim krizini en derinden hissettiğimiz, kentimizin kavurucu yaz sıcaklarıyla mücadele ettiği bugünlerde, yol genişletme gibi kabulü olanaksız nedenler uğruna gerçekleştirilecek betonlaşmaya karşıyız, tek bir dalın bile feda edilmesini kabul edemeyiz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, ağaçların baltalanması kamu yararına aykırıdır. Gerçek kamu yararı, asırlık ağaçların gölgesinde ve yeşilin korunduğu alanlardadır.

"ALTERNATİFLER PLANLANMALI"

Yetkililere açık çağrımızdır: Hastane yönetimi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık bu ağaç kesim kararını derhal durdurmalıdır. Hastane içi ve çevresindeki her türlü fiziki düzenleme ya da proje, mevcut ağaç dokusuna zarar vermeyecek şekilde, doğa dostu alternatiflerle yeniden planlanmalıdır. Süreç hakkında kamuoyuna, hastane çalışanlarına, meslek örgütlerine ve Kent Konseyine şeffaf, tatmin edici bir açıklama yapılmalıdır."

İNAN: "AĞAÇLARIN KESİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

SES İş Yeri temsilcisi Vildan Akçay İnan da daha önce de benzer bir durumla karşılaştıklarını hatırlatarak, "Biz bu durumu daha önce 2015 yılında yaşamıştık. 2015 yılında da hastanemizi karşı hastaneyle birleştirme adı altında kapatmaya çalıştılar. O dönem 1,5 ay boyunca her gün eylem yaptık ve bu kararı geri aldırdık. Hastanemizi kapattırmadık, ağaçlarımızı kestirmedik. Şu an ise aldığımız bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yolu açma bahanesiyle ağaçlarımızı kestirmek istiyor. Bir kısım ağaçların içeriye alınacağını söylüyor. Ne kadar ağacın kesileceği konusunda net bilgimiz yok. Ama bu yol genişletme bahanesinin, ağaçları yok etmek için öne sürüldüğünü düşünüyoruz. Trafiği rahatlatmak gibi bir dert yok burada. Burada göz dikilen şey yeşil bahçemiz, ağaçlarımız. Burası bir göğüs hastanesi. Hastalarımızın çoğu nefes darlığı çeken hastalar ve onların nefesini kesmek istiyorlar. Biz çalışanlar olarak 2015 yılında nasıl göğsümüzü siper ederek hastanemizi koruduysak, şimdi de aynı şekilde ağaçlarımız için göğsümüzü siper ediyoruz. Ağaçların kesilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

MUTLU'DAN GEZİ HATIRLATMASI

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri İlhan Mutlu, Gezi eylemlerini hatırlatarak "Biz daha önce de ağaçları savunduk. 2013'te de kararlı bir şekilde savunduk. O zaman da 'Mesele sadece ağaç değil' diyorduk. Akbelen'de, Bergama'da, Kazdağları'nda her yerde ağaçları savunduk. Ama mesele sadece ağaçları savunmak değildi. Biz aslında yurdumuzu savunuyoruz. Biz daha önce güzel bir ülke, yaşanabilir bir ülke olsun diye mücadele ederken, şimdi ülkemiz daha kötü olmasın diye mücadele ediyoruz. Mevcudu korumaya çalışıyoruz. Bizi getirdikleri nokta bu kadar geri bir yer. Ama umutsuzluğa düşmüyoruz. Bu ülke Gezi'yi yaşadı. Orada da mesele ağaç değildi. Burada da mesele ağaç değil. Bu ülke çok viraj döndü. Biz kısa vadede olmasa da uzun vadede bu virajlardan hep kazanarak çıktık, devrilmeden çıktık. Yine kazanacağız, yine devrilmeyeceğiz" diye konuştu.

DİNÇTÜRK: "KAMUSAL KAYIPLARA NEDEN OLACAKTIR"

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 2. Başkanı Sayın Ozan Dinçtürk ise "Yol genişletme gerekçesiyle onlarca yetişkin ağacın kesilmesi, bilimsel olarak telafisi uzun yıllar alacak ekolojik ve kamusal kayıplara neden olacaktır. Kentler, ulaşım ihtiyacı ile doğal varlıkların korunmasını birlikte planlamak zorundadır. Bu nedenle Suat Seren Göğüs Hastanesi önünde işaretlenen ağaçlara ilişkin sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını, kesim yerine ağaçları koruyacak alternatif proje seçeneklerinin değerlendirilmesini ve tüm kararların bilimsel, teknik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜRKAN: "YÜZLERCE AĞACI KURBAN ETMEK İSTİYORLAR"

SES İzmir Şubeleri adına Başak Edge Gürkan ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sadece burada değil bütün ülkede havamızı, suyumuzu, doğamızı rant uğruna talan ediyorlar. Burada da bunu yapıyoruz. Yol genişletme bahanesiyle ağaçları kesmek istiyorlar. Liyakatsiz yöneticilerin anlık verdiği kararla burada yüzlerce ağacı kurban etmek istiyorlar. Burası göğüs hastalıkları hastanesi. Böyle bir hastanenin en önemli şeyi bahçesi ve ağacıdır. Bugün hem ağaçları hem hastalarımızı yaşamdan vazgeçirmek istiyorlar. Bunun için alternatif çözümler bulunmasını istiyoruz. Bu karardan vazgeçilmediği takdirde de eylemlerimizi büyüterek devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA