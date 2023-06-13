- İzmir Dikili'de yangın

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Demirtaş köyü mevkiinde yol kenarındaki otların tutuşmasıyla meydana gelen yangına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Demirtaş köyüne 2 kilometre mesafedeki bölgede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın kuzeyden esmesiyle büyüdü. Araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangına müdahale için Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir ile Dikili itfaiye araçları çalışma yapıyor. Öte yandan helikopterler denizden su alarak yangına müdahale ediyor.