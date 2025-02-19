İzmir Devlet Opera ve Balesi, Tire'de Öğrencilere Eğitim Konseri Düzenledi

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Tire'de eğitim konseri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda, sanatın genç nesillerle buluşması amacıyla eğitim konseri düzenlendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Tire Mesleki Eğitim Merkezi ve Gökçen Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı programda opera ve klasik müziğin temel öğelerini tanıttı, öğrencilerle sohbet etti.

Sanatçıların eğitim amaçlı gösterdikleri performans, öğrencilerden alkış aldı.