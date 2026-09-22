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İzmir Demokrasi Üniversitesi, Gazze'de üniversite eğitimini söyleşide ele aldı

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İzmir Demokrasi Üniversitesi, Gazze'de üniversite eğitimini söyleşide ele aldı
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İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bilim Kafe kapsamında "Gazze'de üniversite olmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Konak'ta yapılan etkinlikte Gazze'de eğitimin çadır sınıflarda ve çevrim içi sürdürülmeye çalışıldığı anlatıldı, Gazzeli öğrenci Badri Türkiye'ye teşekkür etti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, " Gazze'de üniversite olmak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Konak Salepçioğlu Camii Medresesi'ndeki söyleşide Gazze'de mevcut koşullar altında üniversite eğitiminin durumu ele alındı.

Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Seda Gözde Tokatlı da sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin öğrencisi Gazzeli Mohammed Badri, Türkiye'ye Filistin halkına ve Gazze'ye sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti, yıkılan altyapı ve kütüphaneler nedeniyle eğitimin çadır sınıflarda ya da zorlu şartlar altında, çevrim içi imkanlarla yürütülmeye çalışıldığını anlattı.

Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, söyleşiye katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA
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