İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Sayı Taşı Bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde yürütülen Yeşilova Höyüğü kazısında hesap yaparken kullanıldığı değerlendirilen 8 bin yıllık bir 'sayı taşı' gün yüzüne çıkarıldı. Taşın tarih öncesi dönemin matematiği ile ilişkili simgesel özelliğe sahip olduğu belirtildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yürütülen Yeşilova Höyüğü kazısında hesap yaparken kullanıldığı değerlendirilen 8 bin yıllık bir "sayı taşı" gün yüzüne çıkarıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, yaptığı açıklamada höyükteki kazılarda bakla boyutunda eşkenar dörtgen bir taş tespit ettiklerini açıkladı.

Siyah hematitten yapıldığını belirledikleri taşın 8 bin yıl önceye tarihlendiğini aktaran Derin, Neolitik dönemden itibaren ortaya çıkan bu tür taşların ağırlığı, rengi ve düzgün yüzeyleriyle dikkati çektiğini kaydetti.

Taşın tarih öncesi dönemin matematiği ile ilişkili simgesel özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Derin, "Bu tür taşlar günümüzden 4 bin yıl önce ağırlık taşı olarak ticari hayatta kullanılmaya devam etmiştir. Toplum yaşamında hesabı, saymayı kolaylaştırmıştır." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Derin, İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde kazı çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.