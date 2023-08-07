İzmir'deki tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Seferihisar ilçesinde bulunan bir tur teknesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yolcular tahliye edildi ve teknede hasar meydana geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sığacık Mahallesi Çamcaz Koyu'nda bulunan ve bir otele ait olduğu öğrenilen tur teknesinin mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yolcular tahliye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ve çevredeki diğer teknelerin yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, teknede hasar oluştu.