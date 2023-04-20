İzmir'deki şehit yakınları arife günü şehitlikleri ziyaret etti

İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde, çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Çocuklarının mezarlarına çiçek bırakan aileler, gözyaşı döktü.

Konya'da 22 Mayıs 2001'de trafik kazasında şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın 70 yaşındaki annesi Asuman Özkan, AA muhabirine, evlat acısının yüreğinde hala taze olduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda gözündeki sağlık problemi nedeniyle istediği sıklıkta şehitliğe gelemediğini anlatan Özkan, "Eşim sağken de her bayram namazdan sonra gelir burada selamlaşırdık ama şimdi şu birkaç senedir gelemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada belediye ekipleri, şehitlikte temizlik yaptı.