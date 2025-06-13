İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve hava destek ekipleri sevk edildi, önlem amaçlı evler boşaltıldı.

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Manal bölgesinde 150 ev ve iş yerinin önlem amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Söndürme çalışmalarına polis toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da destek veriyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yangına yakın noktalara girişi kapattı, Türk Kızılay da bölgeye aşevi aracı gönderdi.

Yangın nedeniyle Mordoğan Mahallesi'ne elektrik verilemiyor.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Foça

Foça'nın Gerenköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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