İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 18,5 saat sonra saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Urla, Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim KARABIYIK - Tekin GÜRBULAK/İZMİR,