İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 10 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı (34) için, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi., İzmir yönüne seyir halindeyken İsmail Çoban'ın henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 45 KB 8376 plakalı TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 TIR karşı şeride geçip, 1'i polis aracı olmak üzere 8 araca çarptı. Savrulan 45 KB 8376 plakalı TIR yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinde TIR'ın şoförü Çoban ve kazaya karışan motosikletin sürücüsü Gökhan Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ile Hakan Özdemir ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Polis memuru Hızlı, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı.

AKHİSAR'A UĞURLANDI

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Hatice Hızlı ve babası Enver Hızlı'nın yanı sıra kardeşi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile meslektaşları katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tören sona erdi.

Bir kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memurunun; 20 Haziran 2013'te Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevine başladığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde şark görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019'dan bu yana İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı