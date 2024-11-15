İzmir'deki Elektrik Akımından Ölümler Davasında Duruşma Tarihleri Değişti

Haber: Tenzile AŞÇI

(İZMİR) – İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü ve hem İZSU hem de Gdz Elektrik AŞ'den 42 sanığın yargılandığı davanın ara kararında değişiklik yapıldı. Mahkeme, bilirkişi incelemesini 9 Aralık'a çekti ve duruşma tarih olarak da 24 Ocak 2025 olarak belirledi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımından dolayı hayatları kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı ve İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ara kararında değişiklik yapıldı.

Mahkemenin bugünkü arar kararında, 6 Ocak 2025'te keşif işlemlerinin yapılıp yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasına ve 6 Mart 2025'te duruşma yapılmasına karar vermişti.

Mahkeme, olay mahallindeki delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesini 9 Aralık'a çekti ve duruşma tarih olarak da 24 Ocak 2025 olarak belirledi.