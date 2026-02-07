Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı, geçen yılkini geride bıraktı

İZMİR'de etkili olan sağanak barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Bugün itibarıyla başta kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı olmak üzere Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranları geçen yılı geride bıraktı.

Kent genelinde günlerdir süren etkili olan sağanak barajları doldurdu. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,34 olarak geçen yılın oranını geçti. Geçen yıl 7 Şubat'ta ise bu oran 14,92 olarak ölçülmüştü. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 46 milyon 900 bin metreküp oldu. Aktif doluluk oranı 7 Şubat 2025'te yüzde 33,23 olarak ölçülen Balçova Barajı yüzde 44,91'e, yüzde 27,16 olarak ölçülen Ürkmez Barajı yüzde 45,05'e, yüzde 6,23 olarak ölçülen Gördes Barajı yüzde 7,24'ye ve yüzde 21,06 olarak ölçülen Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 46,44'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda ise aktif doluluk oranları geçen yıla göre düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl 7 Şubat'ta yüzde 70,13 olarak ölçülürken, bugün ise yüzde 54,22 olarak kayıtlara geçti.